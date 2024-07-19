Україна та Велика Британія уклали важливу військову угоду: як вона посилить нашу обороноздатність

Вона передбачає фінансування масштабних проєктів

Уряди України та Великої Британії уклали рамкову угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей України. Зокрема, вона передбачає надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб нашої країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України. Двосторонній документ підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Зазначається, що угода має забезпечити фінансову підтримку для посилення обороноздатності України. Це включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.

"За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все — у сфері протиповітряної оборони", — підкреслив Умєров.

За даними Міноборони, кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою. Водночас не повідомляється, який саме її розмір.

"Ця угода є одним з ключових елементів нашої стратегії з посилення обороноздатності країни. Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", — підсумував Умєров.

Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиметься спільною комісією. Вона включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський, коментуючи підписання цієї угоди, зазначив, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Він наголосив, що сума може бути збільшена в майбутньому.

"Цей крок допоможе забезпечити наші Сили оборони системами ППО, засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка. Дякую за цю необхідну підтримку для нашого захисту", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичний договір з безпеки. Він діятиме до вступу України до НАТО.