Данія профінансує виробництво 18 українських САУ "Богдана", - Міноборони країни

Перші 18 українських самохідних артилерійських установок 2С22 "Богдана", які спонсорує Данія, надійдуть в Україну найближчими місяцями.

Про це повідомляє Міноборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що допомога у виробництві саме цієї зброї ґрунтується на рекомендаціях Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що такі замовлення мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості в Україні.

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають зараз", — зазначив глава Міноборони Данії.

Довідка

2С22 "Богдана" — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати — 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

Її виробництво розпочалося ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

САУ завершила бойові випробування у січні 2022 року, а бойове хрещення отримала у червні того ж року під час бою за острів Зміїний у Чорному морі. Гаубиця знищила російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", що використовувався російською армією для прикриття острова, а також допомогла знищити радіолокаційну станцію.