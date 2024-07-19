Украина и Великобритания заключили важное военное соглашение: как оно усилит нашу обороноспособность

Она предполагает финансирование масштабных проектов

Правительства Украины и Великобритании заключили рамочное соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины. В частности, оно предусматривает предоставление кредита в сумме 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Двухсторонний документ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Великобритании Джон Гили.

Соглашение должно обеспечить финансовую поддержку для усиления обороноспособности Украины. Это включает в себя закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО.

"По условиям рамочного соглашения кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего в сфере противовоздушной обороны", — подчеркнул Умеров.

По данным Минобороны, кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке. В то же время не сообщается, какой именно ее размер.

"Это соглашение является одним из ключевых элементов нашей стратегии по усилению обороноспособности страны. Мы благодарны британским партнерам за их поддержку и уверены, что это партнерство поможет нам в обеспечении безопасности и мира в Украине", — подытожил Умеров.

Контроль за целевым использованием кредитных средств будет производиться совместной комиссией. Она будет включать представителей обоих правительств для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский, комментируя подписание этого соглашения, отметил, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов. Он подчеркнул, что сумма может быть увеличена в будущем.

"Этот шаг поможет обеспечить наши Силы обороны системами ПВО, средствами радиолокации и поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца. Спасибо за эту необходимую поддержку для нашей защиты", — сказал глава государства .

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали исторический договор по безопасности. Он будет действовать до вступления Украины в НАТО.