Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом ІІІ: що відомо (фото)

Подробиці розмови лідерів двох держав не повідомляються

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся з Королем Чарльзом III. Британський правитель прийняв українського лідера після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці.

Про це повідомили на сторінці королівської родини у Twitter. Там розповіли, що було темою обговорення на зустрічі представників Європи.

У Великій Британії відбулася 46-та зустріч лідерів Європейської політичної спільноти. На ній обговорили міжнародні виклики, можливості та цінності Британії та України.

Про що саме спілкувалися Зеленський та Король Великої Британії та Північної ІрландіїЧарльз III невідомо. Але український президент подякував британському лідерові за аудієнцію. На фото, яке опублікувала обидві сторони, лідери тиснуть один одному руки та привітно посміхаються.

"Сполучене Королівство залишається одним із найближчих та найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", – заявив президент.

Як і під час інших закордонних відряджень, президент України не надягнув костюм. Він був у чорному світшоті із гербом України, та штанях кольору хакі. До речі світшот був застібнутий не на всі ґудзики, що натякає на зустріч без дотримання певних формальностей. Британський король же був одягнений у білий діловий костюм та краватку.

Зазначимо, що це не перша зустріч британського короля із президентом України. Раніше вони зустрічалися 8 лютого 2023 — Зеленський відвідав Букінгемський палац і привітав Чарльза III з недавнім сходженням на престол і побажав миру і процвітання британському народу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС Британії дали невтішний прогноз щодо війни в Україні. Глава міністерства заявив, що конфлікт чи закінчиться незабаром.