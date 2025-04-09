Була залежна від героїну і приводила додому різних "батьків": як виглядає мати віцепрезидента США Венса

Беверлі Ейкінс втратила ліцензію медсестри через залежність

Мати віцепрезидента США Джей Ді Венса пройшла складний життєвий шлях, який відзначений боротьбою із залежністю та сімейними труднощами. Як і його дружина Уша Венс, Беверлі Ейкінс підтримує скандального сина-політика від Республіканської партії.

Родителька Венса виросла у неблагополучній родині. Її мати в молодості зазнавала насильства з боку батька, який був "жорстоким пияком", передає independent. Ця нестабільна ситуація позначилася на вихованні Беверлі.

Беверлі Ейкінс — що про неї відомо

Жінка була одружена з Дональдом Рей Боуменом і народила від нього двох дітей — дочку Ліндсі та сина Джеймса. Батько пішов із сім’ї, коли хлопчик був ще зовсім маленьким. Беверлі продовжувала виховувати своїх дітей і водночас влаштовувати особисте життя. Вона була одружена п’ять разів. У своїх мемуарах Венс називає цей період "обертаючими дверми батьківських фігур".

Беверлі Ейкінс з сином у молодості. Фото: nytimes.com

Залежність від наркотиків

У молодості Беверлі працювала медсестрою, що давало їй доступ до рецептурних препаратів. Все почалося одного разу, коли у неї заболіла голова, і вона вирішила прийняти таблетку Вікодіну (наркотичний препарат зі знеболюючим ефектом). Їй подобалося це безболісне відчуття і незабаром після цього вона почала красти в лікарні інші сильнодіючі пігулки. Зрештою Ейкінс втратила роботу та ліцензію медсестри. Потім вона перейшла на героїн. "Моєму мозку це подобалося", — сказала вона виданню The New York Times.

"Моїй матері була потрібна продовольча допомога в певні періоди життя. Моїй бабусі була потрібна допомога соціального забезпечення, щоб ростити мене. І вона виховувала мене частково тому, що моя власна мати боролася з залежністю більшу частину мого раннього життя", — говорив Венс раніше.

Венс задокументував один несприятливий досвід із цього періоду свого життя. Якось, коли він їхав у машині з матір’ю, вона розігналася і сказала йому "що збирається розбити машину і вбити обох". Зрештою жінка зменшила швидкість, Венс вискочив з машини та побіг до будинку сусіда, який викликав поліцію.

Беверлі Ейкінс у червоній сукні. Фото: Getty Images

Через проблеми матері із залежністю Джей Ді та його сестра були змушені жити переважно з бабусею Бонні та дідусем. Дочка і мама політика здобули популярність завдяки його мемуарам "Сільська елегія" 2016 року, які були екранізовані чотирма роками після з голлівудською актрисою Емі Адамс і Гленн Клоуз у головних ролях.

Гленн Клоуз у ролі бабусі Бонні, Емі Адамс – мами Беверлі Ейкінс. Кадр із фільму "Сільська елегія", 2020 рік

Мати Венса "чиста" вже 10 років

Попри труднощі, Беверлі зуміла подолати залежність і в січні 2025 року відзначила 10 років тверезості. У квітні Джей Ді Венс влаштував у Білому домі приватну церемонію на честь досягнення своєї матері, на якій були присутні сім’я та друзі. Фото із заходу віцепрезидент США виклав у соцмережі.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ввечері моя мама тут, 10 років чиста і твереза. Я люблю тебе, мама", — говорив Венс. Зараз Беверлі займається власною платформою, де намагається допомогти іншим людям, які борються із наркозалежністю.

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