Зеленський зустрівся із Залужним у Великій Британії: зробили спільне фото

Під час робочого візиту до Британії Зеленський проведе важливі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Великої Британії для участі у саміті та проведення низки важливих зустрічей. Там же він зустрівся з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, якого ще у квітні затвердили на посаді посла України у Великій Британії.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. За опублікованими ним фото видно, що Залужний зустрів його в аеропорту.

"Окрема програма — щодо наших відносин з Великобританією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом III, Прем’єр-міністром Кіром Стармером, чиновниками, керівниками оборонних компаній", — зазначив Зеленський.

Він розповів, що під час його візиту буде також підписано міжурядову угоду про підтримку українського ОПК (оборонно-промисловий комплекс), обговорено майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду у рішучості підтримки України. Саме така рішучість необхідна, щоб зупинити російський терор", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні 2024 року Валерій Залужний розпочав свою роботу в Лондоні на новій посаді.