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Эти украинские фамилии возникли еще во времена язычества: среди них есть наиболее редкие

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Украинцы водят хоровод Новость обновлена 19 июля 2024, 17:54
Украинцы водят хоровод. Фото Иллюстративное фото

Некоторые фамилии из этого списка на столько редкие, что их носит лишь один человек в стране

Украинские фамилии имеют богатую историю происхождения. Родовые имена давали по качествам человека, по состоятельности семьи, а иногда в этот вопрос вмешивалась вера.

К примеру, украинцы по сей день носят фамилии, которые произошли от названий славянских богов, которым поклонялись наши предки язычники. Подробнее об этом рассказала в книге "Родные имена. Славянский именослов" этнолог, философ и религиовед Галина Лозко.

Уже в X веке чуть ли не все украинцы имели фамилию, в то время как во Франции в начале этого периода только начали внедрять эту практику. От имен языческих богов возникли такие украинские фамилии:

  • Перун (1178 носителей)
  • Лелич (23 носителя)
  • Родич (484 носителя)
  • Родович (18 носителей)
  • Велес (9 носителей) или Велесь (155 носителей)
  • Живан (41 носитель).

Есть и просто "божественные" фамилии, которые произошли от слова "Бог", так как вера всегда занимала важное место в жизни наших предков:

  • Божич (49 носителей)
  • Богочук (1 носитель)
  • Божа (234 носителя)
  • Богун (2893 носителя)
  • Богуцкий (1057 носителей)
  • Богонос (458 носителей)
  • Богомас (1 носитель)
  • Божар (20 носителей)
  • Молибога (261 носитель).

Также "Телеграф" рассказывал о том, какая фамилия указывает на то, что предки были древнегреческими царями. Украинцам озвучили по истине необычное родовое имя.

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#Украинский язык #Вера #Фамилия #Происхождение