Эти украинские фамилии возникли еще во времена язычества: среди них есть наиболее редкие
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Некоторые фамилии из этого списка на столько редкие, что их носит лишь один человек в стране
Украинские фамилии имеют богатую историю происхождения. Родовые имена давали по качествам человека, по состоятельности семьи, а иногда в этот вопрос вмешивалась вера.
К примеру, украинцы по сей день носят фамилии, которые произошли от названий славянских богов, которым поклонялись наши предки язычники. Подробнее об этом рассказала в книге "Родные имена. Славянский именослов" этнолог, философ и религиовед Галина Лозко.
Уже в X веке чуть ли не все украинцы имели фамилию, в то время как во Франции в начале этого периода только начали внедрять эту практику. От имен языческих богов возникли такие украинские фамилии:
- Перун (1178 носителей)
- Лелич (23 носителя)
- Родич (484 носителя)
- Родович (18 носителей)
- Велес (9 носителей) или Велесь (155 носителей)
- Живан (41 носитель).
Есть и просто "божественные" фамилии, которые произошли от слова "Бог", так как вера всегда занимала важное место в жизни наших предков:
- Божич (49 носителей)
- Богочук (1 носитель)
- Божа (234 носителя)
- Богун (2893 носителя)
- Богуцкий (1057 носителей)
- Богонос (458 носителей)
- Богомас (1 носитель)
- Божар (20 носителей)
- Молибога (261 носитель).
Также "Телеграф" рассказывал о том, какая фамилия указывает на то, что предки были древнегреческими царями. Украинцам озвучили по истине необычное родовое имя.