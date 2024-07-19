Эти украинские фамилии возникли еще во времена язычества: среди них есть наиболее редкие

Некоторые фамилии из этого списка на столько редкие, что их носит лишь один человек в стране

Украинские фамилии имеют богатую историю происхождения. Родовые имена давали по качествам человека, по состоятельности семьи, а иногда в этот вопрос вмешивалась вера.

К примеру, украинцы по сей день носят фамилии, которые произошли от названий славянских богов, которым поклонялись наши предки язычники. Подробнее об этом рассказала в книге "Родные имена. Славянский именослов" этнолог, философ и религиовед Галина Лозко.

Уже в X веке чуть ли не все украинцы имели фамилию, в то время как во Франции в начале этого периода только начали внедрять эту практику. От имен языческих богов возникли такие украинские фамилии:

Перун (1178 носителей)

Лелич (23 носителя)

Родич (484 носителя)

Родович (18 носителей)

Велес (9 носителей) или Велесь (155 носителей)

Живан (41 носитель).

Есть и просто "божественные" фамилии, которые произошли от слова "Бог", так как вера всегда занимала важное место в жизни наших предков:

Божич (49 носителей)

Богочук (1 носитель)

Божа (234 носителя)

Богун (2893 носителя)

Богуцкий (1057 носителей)

Богонос (458 носителей)

Богомас (1 носитель)

Божар (20 носителей)

Молибога (261 носитель).

Также "Телеграф" рассказывал о том, какая фамилия указывает на то, что предки были древнегреческими царями. Украинцам озвучили по истине необычное родовое имя.