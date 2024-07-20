Зовсім без снігу чи з аномальним похолоданням? Кліматолог розповіла, якою буде зима в Україні

Кліматолог пояснила, як в Україні за останні роки змінилася зима та до чого готуватися цього року

На тлі аномальної літньої спеки українців турбує питання — а якою ж буде зима. Вже потрібно готуватися до таких самих аномальних морозів чи навпаки сніг ми побачимо лише на картинках?

Докладно на ці запитання "Телеграфу" відповіла кліматолог Світлана Бойченко в інтерв’ю "Наразі в Україні рекордна спека, а чого чекати взимку? — Пояснення кліматолога".

За її словами, ситуація із зимами в Україні цікава. Мешканці країни звикли, що вони у нас теплі та малосніжні. Якщо ж опади взимку і випадають, то часто у вигляді мокрого снігу або дощу зі снігом. Але, згідно з аналізом тенденцій за останні 30 років, січень з кожним роком стає дедалі холоднішим.

"Це не означає, що будуть періоди з сильними морозами, але навіть минулої зими були певні періоди з негативними температурами та снігом. Ми спостерігаємо тенденцію до зниження температури в січні, тобто поступово починаємо повертатися до кліматичних умов, характерних для періоду 1960-1990 років Але це тривалий процес, і щороку може бути різним. Проте є велика ймовірність того, що січень буде нас "радувати" чи "не радувати" своїми мінусовими температурами", — каже кліматолог.

У грудні ж зберігається тенденція до потепління, а лютий залишається вже довгі роки приблизно на тому самому рівні.

"Важливо розуміти, що холодна погода не обов'язково означає сніг чи великі опади. Все залежить від того, які повітряні маси прийдуть. Наприклад, я пам'ятаю 2013 рік, коли в березні несподівано випав потужний сніг майже пів метра. Тоді на нашу територію зайшов так званий "пірнальний циклон" (тобто циклонічний вихор, який різко змінює траєкторію свого переміщення. — Ред.), який зайшов в помірні широти з тропічних широт. Прогнозувати такі аномальні явища заздалегідь не можливо", — пояснює Світлана Бойченко.

Також вона додала, що сезонні погодні патерни в Україні змінюються. Теплий період, що ще називають вегетаційним, значно збільшився. Саме через це всі дерева, чагарники, квіти та інші рослини починають цвісти раніше і навіть встигають дати два врожаї за сезон замість звичайного одного. Ще одна нова тенденція – раптове потепління у квітні.

"Прохолодний період стає коротшим, і відразу починається тепла весна. Це особливо помітно жінкам — я жартома кажу, що вони залишаються без можливості ганьбити певний сегмент одягу, тому що відразу стає тепло. Хоча це жарт, але тенденція до різкого наступу тепла у квітні справді спостерігається", — наголосила кліматолог.

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