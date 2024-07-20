В Україні серйозно похолодає: відомий синоптик дав детальний прогноз на кінець липня

Антициклон Frederik принесе нічні 12 градусів

Перші дві декади липня запам’яталися мешканцям України тривалим періодом аномальної спеки, яка охопила практично всю територію країни. Місцями були встановлені нові рекорди не лише для цього місяця, а й за весь період спостережень! Наприклад, у Миколаєві 16 липня повітря вдень розжарилося до +41,6 °С, що є однією з найвищих зафіксованих температур в Україні.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Він уточнив, що синоптичні умови над Європою відчутно змінюватимуться вже з 19 липня.

Розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Наслідком такої перебудови атмосферних процесів над Європою стало помітне зниження температури в Україні, починаючи із західних та північних областей.

Проте спекотна погода ще зберігається на півдні та сході країни та Криму. У наступні дні тенденція похолодання збережеться аж до кінця місяця, а це означає, що середньодобові показники температури повернуться в норму і лише на півдні та сході продовжиться спека.

Таким чином, з 21 по 25 липня у західних та північних областях України температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12…+18 °С, денна близько +24…+30 °С. Періодично у зазначені дати очікуються дощі, подекуди помірні. В окремих пунктах можливі грози та випадання граду, проте стихійних явищ погоди не передбачається. У центральних, південних і східних областях температурний фон виявиться помітно вищим за норму з максимальними денними показниками +31…+36 °С, нічними +16…+22 °С.

З 26 по 31 липня очікується період із вищою температурою по всій країні, але рекордів уже чекати не варто. За рахунок нової порції тропічного повітря, яке до нас надійде з Балканського півострова, денна температура на півдні та сході України становитиме +32…+37 °С, нічна +18…+23 °С. У західних та північних регіонах температурний фон опиниться на рівні +26…+31 °С вдень та +15…+20 °С у нічний час.

Крім того, на Лівобережжі України та на Одещині продовжиться період сильної посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Погодні умови, що склалися, протягом липня можуть негативно позначитися на врожайності багатьох культур і стані плодових дерев.

На карті представлено прогноз середньої аномалії температури повітря у Східній Європі на період з 22 по 29 липня. Привертає увагу переважання прохолодної погоди у Східній, Центральній та Північно-Західній Європі у зв’язку з проникненням у ці регіони прохолодного повітря з Арктики.