Названо 9 областей, які погода не порадує: де найближчими днями утримається екстремальна спека

Країну освіжать дощі

Спека в Україні потроху спадає. У більшості регіонів навіть вдень температура повітря буде нижчою за +30 градусів, проте так пощастить не всім областям.

За прогнозами Укргідрометцентру дощів, в Україні в суботу не очікується. Екстремальна спека збережеться на сході, півдні та південному сході.

У суботу, 20 липня, у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +33 градуси. В інших регіонах будуть більш комфортні 25-29 градусів вище за нуль.

У неділю, 21 липня, дощі з грозами пройдуть у деяких західних та Вінницькій області, на решті території без опадів. До "найгарячіших" областей приєднається ще й Черкаська. Вдень температура повітря в ній, і в тих же регіонах, що й у суботу (крім Харківщини, де стане прохолодніше), досягне +30 +37 градусів. В решті областей прогнозується 23-29 градусів тепла.

У понеділок, 22 липня, дощі охоплять значну частину України. Вночі градусники покажуть +15 +24 градуси, вдень буде +26 +37 градусів. Найспекотніше буде на Запоріжжі та Херсонщині.

Раніше народний синоптик із Волині Володимир Деркач дав "Телеграфу" ексклюзивний прогноз на все літо. Погода у серпні, на його думку, буде типовою для цього місяця. Примітно, що погоду в липні Деркач "не вгадав" — він прогнозував, що цей місяць буде скупим на тепло, а він приніс жагучу спеку.