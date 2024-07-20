Совсем без снега или с аномальным похолоданием? Климатолог рассказала, какой будет зима в Украине

Климатолог объяснила, как в Украине за последние годы изменилась зима и к чему готовиться в этом году

На фоне аномальной летней жары украинцев волнует вопрос — а какой же будет зима. Уже нужно готовиться к таким же аномальным морозам или наоборот снег мы увидим только на картинках?

Подробно на эти вопросы "Телеграфу" ответила климатолог Светлана Бойченко в интервью "Сейчас в Украине рекордная жара, а чего ждать зимой? — объяснение климатолога".

По ее словам, ситуация с зимами в Украине интересная. Жители страны привыкли, что они у нас теплые и малоснежные. А если осадки зимой и выпадают, то часто в виде мокрого снега или дождя со снегом. Но, согласно анализу тенденций за последние 30 лет, январь с каждым годом становится все холоднее.

"Это не значит, что будут периоды с сильными морозами, но даже прошлой зимой были определенные периоды с отрицательными температурами и снегом. Мы наблюдаем тенденцию к понижению температуры в январе, то есть постепенно начинаем возвращаться к климатическим условиям, характерным для периода 1960-1990 годов. Но это длительный процесс, и каждый год может быть разным. Однако есть большая вероятность того, что январь будет нас радовать или не радовать своими отрицательными температурами", — говорит климатолог.

В декабре же сохраняется тенденция к потеплению, а февраль остается уже долгие годы примерно на одном и том же уровне.

"Важно понимать, что холодная погода не обязательно означает снег или сильные осадки. Всё зависит от того, какие воздушные массы придут. К примеру, я помню 2013 год, когда в марте неожиданно выпал мощный снег почти пол метра. Тогда на нашу территорию зашел так называемый "ныряльный циклон" (т.е. циклонический вихрь, резко меняющий траекторию своего перемещения. — Ред.), зашедший в умеренные широты с тропических широт. Прогнозировать такие аномальные явления заранее невозможно", — объясняет Светлана Бойченко.

Также она добавила, что сезонные погодные паттерны в Украине меняются. Теплый период, который еще называют вегетационным, значительно увеличился. Именно из-за этого все деревья, кустарники, цветы и прочие растения начинают цвести раньше и даже успевают дать два урожая за сезон вместо обычного одного. Еще одна новая тенденция — внезапное потепление в апреле.

"Прохладный период становится короче, и сразу начинается теплая весна. Это особенно заметно женщинам — я в шутку говорю, что они остаются без возможности поносить определенный сегмент одежды, потому что сразу становится тепло. Хотя это шутка, но тенденция к резкому наступлению тепла в апреле действительно наблюдается", — подчеркнула климатолог.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину идет похолодание после аномальной жары. Синоптик рассказал, каким регионам приготовится.