Фінський сценарій для України? Що не врахували при розробці мирного плану Джонсона-Трампа?

В перемовинах все буде залежати від стану справ на фронті

Пропозиції стосовно завершення війни в Україні, до яких начебто схиляється Дональд Трамп, і які були озвучені колишнім прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, вже встили наробити галасу всередині України. Деякі зустріли його вкрай негативно.

Що не так з гіпотетичним мирним баченням Трампа, розбирався "Телеграф". Перша проблема. Ключовий пункт пропозицій у викладенні Джонсона стосується військової допомоги Україні.

Тобто збільшення підтримки настільки, щоб Росія відійшла до кордонів хоча б 2022 року, а потім погодилася на реальні перемовини. А після цього вже і особливі заходи захисту для російськомовного населення України (у якості поступки для РФ) і лише частина України в НАТО, і повернення РФ у Велику вісімку.

Але! Якщо Росія вже буде розбита настільки, що відійшла до кордонів, то навіщо їй йти на поступки?

"Чи піде Трамп на те, щоб спочатку серйозно допомогти Україні у військовому плані, а потім вести перемовини з Росією, ще й знімаючи з неї санкції і повертаючи їй респектабельність? Ну це дуже дискусійно. Якщо вже США і підуть на такий рівень допомоги, то не факт, що наслідком будуть саме такі переговори", — каже "Телеграфу" політтехнолог Ярослав Макітра.

Друга проблема плану полягає в тому, що далеко не факт, що США дійсно готові радикально переглянути військову допомогу Україні.

"Давайте дивитися реально: у нас є підтримка, щоб ми не програли. США вигідно, щоб Україна не програла. Для США в певний момент буде вигідно, щоб війна закінчилася. І між цими тезами є місце тезі "США вигідно, щоб Україна перемогла Росію"? Має бути не програш України і закінчення війни рано чи пізно. І Трамп виходить саме з такої логіки", — додає в коментарі "Телеграфу" експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич.

"В перемовинах все буде залежати від стану справ на фронті. Можливо, з приходом Трампа будуть створені військові умови, які можуть таку формулу хоча б запустити у обговорення, та на даний момент це не виглядає реалістично", — каже Макітра.

Третя проблема, на якій наголошують експерти, це власне позиції самої України і Росії.

"Далеко не факт, що на такі речі погодиться Україна і ще менш ймовірно, що це влаштує Росію. Чому це Путін має раптом віддавати території, які він вписав в свою Конституцію. Ми ж чули заяву Медведєва, що після перемовин з Україною потрібно продовжувати її знищувати. Очевидно, такий план є", — зазначає Макітра.

Для України найбільш дискусійними виглядають два питання. Перше – здача частини територій.

"Фактично пропонується скоріше фінський сценарій. Карелія – частина Фінляндії, яку після війни 1939 року фіни змушені були віддати цю територію СРСР. Фінляндія зараз в НАТО. Тобто схема можлива, вірно? Для нас це дико – як це ми віддаємо наші території? А з точки зору американського чи британського політика – ось є приклад Фінляндії, де це спрацювало. Давайте так робити й тут", — пояснює Тишкевич.

Друга больова точка – мовні преференції для російськомовних.

"Що стосується російськомовного населення, то станом на сьогодні це питання частину українського суспільства дуже тригерить. Це зрозуміло, адже війна саме з Росією і Кремль використовує культурну політику, щоб розхитувати ситуацію в Україні. Але ж ми збираємось вступати в ЄС, а там є норми про гарантування прав нацменшин і розвиток мов. Є ж навіть слоган, що наша сила у різноманітті. То ми змушені будемо це робити, якщо ми хочемо вступити до ЄС", — додає Тишкевич.

Втім, за словами експертів, на даний момент не варто розглядати колонку Джонсона в Daily Mail як конкретний затверджений план Трампа, адже це може бути і просто політична технологія.

"Я думаю, що тут є технологічний елемент. Можливо, таким чином, Джонсон намагається згладити негатив щодо Трампа по українському питанню. Тобто просто допомогти йому у виборчій кампанії", — резюмував Ярослав Макітра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український блогер Антон Швець розповів у чому суть мирного плану Трампа.