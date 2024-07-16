Трамп Україну не покине? Борис Джонсон висловив несподівану думку після особистої зустрічі

Політики поговорили про Україну

На тлі песимістичних прогнозів про те, що у разі перемоги на виборах США Дональда Трампа, підтримка України припиниться, серед політиків зрідка звучить прямо протилежна думка. Наприклад, таку озвучив колишній прем’єр Великої Британії та великий друг України Борис Джонсон.

Про це він повідомив після особистої зустрічі із Трампом. Фото зустрічі двох політиків було оприлюднено в Instagram Джонсона.

"Було приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у чудовій формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним та рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", — підписав фото експрем'єр.

Варто зазначити, що розмови про те, що Трамп "зіллє" Україну знову посилилися після того, як він на з’їзді республіканців до Мілуокі призначив кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Останній послідовно виступав проти надання допомоги Україні та пропонував віддати частину окупованих територій Росії.

Проте політтехнолог Олексій Голобуцький у коментарі "Телеграфу" розповів, що має протилежну думку. Він зазначив, що є реалістична ймовірність того, що Трамп взагалі "накачає Україну зброєю".