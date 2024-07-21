"Кинути Донбас у пащу агресора": Борис Джонсон запропонував Трампу "мирний план" по Україні, він вже наробив галасу

На Заході склався консенсус — зупинка війни в обмін на окуповані Росією українські території

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Проте він має кілька резонансних пунктів, що обурили українське суспільство.

Як пише Daily Mail, цитуючи Джонсона, він пропонує відмовитись від вимоги повернення Україні кордонів 1991 року, а також надати права російськомовному населенню як "компенсацію Путіну".

Озвучено наступні пункти:

Захід дозволяє Україні бити ракетами ATACMS і Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території Росії доки Путін не "запропонує угоду";

Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року;

Частина українських військ після завершення війни буде дислокуватись у країнах Європи, задля заміни частини 70 тисяч військових США, яких розмістили для стримування ймовірної агресії РФ.

Після оголошення РФ завершення "Спеціальної воєнної операції" і "денацифікації" країни для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту.

Водночас у матеріалі видання не вказано, ще цей мирний план запропонував чи розробив саме Трамп, вказано лише, що Джонсон написав його у своїй статті для Daily Mail, коментуючи свої переговори з Дональдом Трампом.

"Я вважаю, що Трамп може покласти цьому (війні в Україні – Ред.) кінець – на правильних умовах для України та Заходу. Я наголошую, що не можу бути впевненим, що саме він би зробив, якби був обраний. Але це те, що він міг би зробити", – пише Джонсон.

Цей "мирний план Трампа" неабияк обурив українців. Так, відомий юрист Андрій Мегера написав: "План окремих західних політиків, який полягає в тому, щоб кинути у пельку агресора Крим і Донбас, надати російській мові особливого статусу в Україні і повернути РФ у велику вісімку, є нічим іншим як подальше заохочення агресора. Десь у кремлівському кабінеті сидить Путін і з презирливою усмішкою промовляє: "Слабаки…"".

Таку ж думку озвучили і дві журналістки, за словами Кристини Зеленюк, стаття Джонсона може і не має відритої антиукраїнської позиції, але ще раз підтверджує, що на Заході склався консенсус — зупинка війни (бо це буде тимчасово) в обмін на окуповані Росією українські території.

Своєю чергою Ганна Гопко, коментуючи допис Зеленюк, написала: "Пожертвувати Росією, а не Україною — оце уникнути третьої світової. Для світу безпечніше — make Muscovie small again (зробити Московію знову маленькою — Ред.), чим примус України до капітуляції".

Водночас колишній нардеп Ігор Лапін наголосив, що Джонсон висвітлив "надзвичайно оригінальне бачення" розв'язки та умов завершення війни.

"Щось мені здається РФ навряд чи цей план сподобається", — написали в телеграм-каналі "Адвокат Права", коментуючи "мирний план Трампа".

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні.