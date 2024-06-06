"Я організував переговори, а "Джонсонюк" все поламав": Шевченко розповів про розмову Зеленського з Лукашенком

Депутат говорив із Лукашенком усю ніч другого дня після агресії, щоб він зв’язався з президентом України

Народний депутат Євген Шевченко разом із начальником ГУР МО Кирилом Будановим на початку повномасштабного вторгнення РФ організували переговори по телефону президента України Володимира Зеленського із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді йшлося про переговори України з Росією на території РБ.

Про це народний обранець розповів "Телеграфу" в інтерв’ю: "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінцем війни та російською мовою".

На запитання про те, чи підтримує він зараз зв’язок із Лукашенком, він відповів негативно.

"А який сенс? Я все, що міг, зробив, переговори організував. Приїхав "Джонсонюк" (йдеться про експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. — Ред. ) і все поламав. А, не дай Боже, ми зараз знову повернемось до того ж Стамбула. Тоді навіщо все це було? Щоб потім знову повернутись до того, що я організував?", — сказав Шевченко.

Варто додати, що перші місяці повномасштабного вторгнення поширилися чутки, що колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон нібито рекомендував президенту Володимиру Зеленському продовжувати війну та відмовитись від переговорів. Хоча сам він це заперечує.

Шевченко також зазначив, що розмовляв із Лукашенком усю ніч другого дня після агресії, щоб він зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Взагалі, хронологія дуже проста: 25 лютого 2022 року Зеленський вийшов на пресконференцію і каже, що ми хочемо переговори, давайте зустрічатися. Він запропонував перший. Росія відразу відправила до Мінська свою переговорну групу. Потім щось трапилося, і наші кажуть: "Ми не можемо поїхати". Росіяни оголосили, що якщо завтра не прибуде зустрічна делегація, ми їдемо назад. Зі мною зв’язався Буданов і каже: "Євгенію, треба щось робити, ситуація дуже важка", — каже він.

Водночас за словами нардепа, Зеленський уже не хотів розмовляти та був у певному настрої. Тоді Шевченко попросив Лукашенка, щоб перший зателефонував українському лідеру.

"І він справді подзвонив на телефон Арахамії. І нехай Арахамія не бреше, що Зеленський із ними не розмовляв.Зеленський із ним розмовляв хвилин 40, вони лаялися, і лише після цього Лукашенко гарантував Зеленському, що нічого з переговорною групою не станеться, хай сміливо їдуть. На одному кінці дроту був Буданов та президент, а на іншому — я та Лукашенко. Ми в принципі зробили це удвох: Буданов і я", — пояснив Шевченко.

На запитання, чому саме до нього звернувся Кирило Буданов і чи були вони знайомі, Шевченко сказав, що вони один одного добре знали. При цьому він не став уточнювати, чи має він якесь відношення до ГУР МО і сказав звертатись до них із такими питаннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Шевченко пояснив свою тривожну заяву щодо можливого відкриття російсько-білоруського другого фронту.