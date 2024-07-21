Експерт в питаннях економіки прокоментував "мирний план" Трампа, який оприлюднив Борис Джонсон

Про статтю Джонсона і "мирний план"

За чисельними проханнями прочитав статтю Бориса. Обговорення статті вчергове підкреслює користь читання матеріалів, а не витримок в клікбейтних новинах.

Що написав Джонсон? Ключові тези.

Джонсон переконаний, що Трамп має силу та відвагу врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні. На його думку, це довела його поведінка після замаху, коли він піднявся і показав свій характер.

Далі Джонсон пише, що у розмові з Трампом відчув, що він розуміє ризики. І що мова не тільки про поневолення України, але й про довгострокові наслідки для світової стабільності. Він пише про захоплення Грузії, країн Балтії та чисто гітлерівську риторику Путіна. А також про загрозу для Тайваню і Ізраїлю. Перемога України може прокласти шлях, як це не парадоксально, для нових і набагато кращих відносин з Росією.

Підтримка України — спосіб уникнути катастрофічної ескалації. Українці показали, що можуть і будуть перемагати. Вже сьогодні вони знову відтісняють Путіна на Харківщині, а з росіян на Донеччині стягують величезну дань за кожен метр.

Але війна триває надто довго, і її ціна величезна: життя, економічна біда та нестабільність. Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу. Для цього необхідні два кроки.

Перший крок — зміцнити підтримку України, бо "протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети — перемоги — не бажаючи їм засобів". Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно — припинити бюрократичну метушню, дати українцям ті дозволи, які їм потрібні; а потім, коли Путіна знову відкинуть назад, він міг би запропонувати угоду.

Другий крок — перемовини та угода. Путіну доведеться відійти принаймні до кордонів 2022, і щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, якнайшвидше прийнятою до ЄС і НАТО. Українці є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодних причин, чому б ЗСУ не змогли б замінити частину американських сил у Європі.

Що б Росія отримає натомість? Можливість зближення з США і повернення до тих часів, коли Росія була шанованим партнером G8 і навіть НАТО. Путін, звичайно, міг би стверджувати, що т.зв. "СВО" була успішною, і що він "денацифікував Україну". Можуть бути спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови.

Але є лише один спосіб досягти цього результату — силою. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони потрібно поважати і що радянську імперію неможливо відновити силою.

Що я можу сказати про цю статтю?

Це не план Трампа, який ретранслює Джонсон. Джонсон кілька разів каже у тексті, що це він так баче і немає причин думати, що він лукавить.

Ні, у цій статті немає жодної зради. Джонсон кілька разів підкреслює "спочатку треба дати Україні більше зброї і дати дозвіл її використовувати де треба". Щоб змусити Путіна йти на перемовини на реалістичних умовах.

Щодо гіпотетичних умов. Ну тут як завжди. На цьому етапі ці умови не влаштують Путіна — йому мало. І багатьох українців — бо боляче. Але подивимося, як вони будуть сприйматися за пів року — рік. Якщо (коли) буде виконано першу умову — і росіяни будуть відкинуті. Ну і для балансу — коли втома від війни ще більше накопичиться в українському і російському суспільствах.

Весь цей план спирається на необхідність для початку ще більше підвищити ціну війни для Росії. Тільки тоді вона може піти на умови, які важливі для України — наприклад, на членство в НАТО. В першу чергу Борис пише про зброю. Але я б ще нагадав про більш суворі й більш дієві санкції.

Чи може Трамп діяти саме так? Так, може. Питання в тому чи буде — відкрите. Поки ознаки для "так" доволі незначні. Тому дякуємо Джонсону за чергову спробу сформувати позицію команди Трампа для самої команди Трампа. Але поки ані приводу для оптимізму, ані приводу для песимізму цей матеріал мені не дав. Видихайте.

Дякую за увагу.

Джерело: Telegram-канал Юрія Богданова.