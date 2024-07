Український блогер Антон Швець розповів у чому суть мирного плану Трампа

По-перше, ви повинні розуміти, що оприлюднене Джонсоном це НЕ план Трампа. От така фігня, малята. Сказати точно чи Джонсон просто такий дипломат і не каже, що це план Трампа, чи намагається створити якусь нову реальність, де Трампу доведеться існувати, мені складно.

Але після цієї фрази, починається сам план: "I stress that I cannot be sure exactly what he would do, if elected. But this is what he could do".

Що українською буде: "Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би так, якби був обраний. Але це те, ЩО ВІН МІГ БИ ЗРОБИТИ".

Тобто це можна трактувати, як думки Джонсона за результатами розмови з Трампом. А не як план самого Трампа.

Тепер до самого плану.

Перший етап самого плану – укріплення України. З більш-менш зрозумілих дій тут – дозволити бити ATACMS і Storm Shadow куди завгодно. Більше ніяких подробиць. Загалом це можна читати як те, що нам спростять отримання зброї, і самої зброї будуть давати більше. Але ніякі ATACMS самі по собі нам не допоможе вийти на кордони 24 лютого, їх недостатньо. Для того, аби просуватися вперед, нам потрібні не ATACMS, яких мало, а, наприклад, якщо ми вже кажемо про ракети, томагавки їх треба ТИСЯЧІ. А до них відповідно пускових установок десятки. А наземних пускових для них нема, з 80-х років. Так що це прям завдання з зірочкою.

Використання декількох тисяч томагавків одночасно дозволяє провести те, що я називаю ізоляцією театру воєнних дій (або поля бою). Ти тупо ввалюєш по дві ракети в кожне КП, СП, ВОП, РОП, в кожен РЕБ, в кожен Панцир, в кожну С-300 та С-400, в кожну позицію ППО, в кожен міст, розвʼязку, шляхопровід, штаб, укрєп, опорнік, блок-пост, в кожне сховище ГСМ та снарядів, в кожну располагу, в кожен аеродром, депо, гараж ВТ, вузол зв’язку, в кожну позицію арти та САУ. Тобто будь-куди, де є хоча б пара відділень солдат чи пара танків і так далі, і все це в масштабах щонайменше однієї області. І кидаєш ще по аеродромах на території РФ, звідки злітає фронтова авіація, щоб не злітала.

Далі, коли на всій зоні відповідальності в якійсь області у ворога настає пипець, коли нікуди не можна перекинути підкріплення, коли нема звʼязку і штаби не розуміють чи існують ще штаби сусідів та їх власні війська, коли всі близькі запаси снарядів арти злетіли в повітря, а авіацію неможливо визвати, бо аеродроми під загрозою. Саме тоді ти за два дні без артобстрілів спокійно розмінуєш передній край, під прикриттям власної авіації, доопрацьовуєш, що там ще живе у ворога залишками томагавків та рухаєшся в глиб, поки там ворог намагається зрозуміти, що в нього залишилось.

Це десь так воюють самі американці. От якщо нам дадуть таке, то план Джонсона (чи Трампа) реалістичний. Все інше – великі питання, як вони нам так допоможуть, що між листопадом 24 та січнем 25 ми виходимо на кордони 24 лютого.

Далі Джонсон каже, що в нас багато військ, і якщо Путін піде на мир, то 70 тисяч українців можуть замінити американські війська в Європі. Ну, тут в принципі окей ідея, башляти за це буде сама Європа, просто башляти менше. Як там українці будуть використовувати американську зброю це ще питання, але ок. Ну, і звісно нас приймають в НАТО. Але треба буде якісь там права по захисту російської мови у нас зробити. Ну, тут обіцяти все, а вішати потім. Загалом цей пункт проблемним для нас, я не вважаю. Я просто не розумію на хріна це все Путіну.

Загалом то це і все, весь план Джонсона, окрім розповідей, який Трамп рішучий молодець.

План не виглядає реалістичним. Його дуже складно буде ШВИДКО реалізувати США, бо він не влаштовує Путіна ніяк. І тому Росії треба буде нанести дуже потужне ураження, близьке до краху режиму. Умовно кажучи, українська армія повинна бути показати РФ, як воюють США. Без США. Це не так вже й просто.

Але найголовніше в цьому плані, що він повністю не влаштовує Путіна. І Кремль відповідно пішлє Трампа під три чорти раніше ніж ми. В сенсі Кремль гривою кивне Трампу, а потім його кине. Як у Кремля зазвичай і буває. Нас це влаштовує, бо відмовлятися від пропозицій Трампа доведеться не нам. Якщо так, то окей в принципі.

Але знову ж таки нагадую, що це поки що виглядає, як план Джонсона для Трампа, а не план Трампа.

Джерело: пост Швеця у Facebook.