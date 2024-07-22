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Якщо відмовитись від повістки: яке покарання світить військовозобов'язаним

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Повістка Новина оновлена 22 липня 2024, 13:07
Повістка. Фото Фото Getty Images

В деяких випадках задіяна поліція

В Україні під час загальної мобілізації вручають повістки для тих, хто підлягає призову від 18 до 60 років. Для осіб, що відмовляються від цього документу, передбачено певне покарання.

Про це розповів в інтерв'ю "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що треба встигнути до 16 липня — відповіді на головні запитання про мобілізацію" для "Телеграфу" Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він пояснює, що повістка — це офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП з метою взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних з даними "Оберегу".

"Для призову на військову службу під час мобілізації видається так звана бойова повістка після того, як особа буде визнана придатною. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній", — сказав Істомін.

У разі, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати повістку, то тоді складається акт відмови, який потрапляє у ТЦК. Це можна вважати підставою, через яку буде винесено постанову про правопорушення.

Також поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, може зробити адміністративне затримання і доставлення в ТЦК для актуалізації військово-облікових даних та накладання адміністративного покарання, якщо особа відмовляє називати своє ПІБ або не хоче брати повістку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть ухилянти втратити можливість керувати автомобілем.

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#Оновлення #Дані #Мобілізація #ТЦК #Повістки