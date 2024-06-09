Оновлення даних у ТЦК: названо важливий нюанс та список необхідних документів

Потрібно брати з собою всі документи, що підтверджують зміни цих даних

Із запровадженням нового закону про мобілізацію у військовозобов’язаних є 60 днів, щоб оновити свої військово-облікові дані, але є важливі нюанси, на які потрібно звернути увагу. У деяких випадках чоловікам треба знятись з військового обліку.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, пише Фокус. Він пояснив, чи можливо стати на облік в іншому ТЦК без явки до свого "старого" ТЦК.

"Загалом громадянин, який перебуває на військовому обліку і хоче змінити своє місце проживання, спочатку має знятися з військового обліку за попереднім місцем проживання, потім стати на військовий облік за новим місцем. Але якщо виникають форс-мажорні ситуації, наприклад, зараз війна в Україна і людина є внутрішньо переміщеною особою або її населений пункт взагалі перебуває під тимчасовою російською окупацією, вона може прибути до ТЦК саме за своїм новим місцем проживання та стати на військовий облік без явки до свого "старого" ТЦК", — пояснив Істомін.

Він додав, що із собою обов’язково потрібно мати такі документи: паспорт, код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку.

"Якщо ми говоримо про оновлення даних, то треба брати всі документи, що підтверджують зміни цих самих даних. Але якщо ми говоримо про уточнення своїх персональних даних, які треба оновити протягом 60 днів, то зробити це можна взагалі без відвідування ТЦК, оскільки законом передбачено, що зробити це можна в ЦНАП або навіть за допомогою програми "Резерв +", — підсумував спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Руслан Горбенко розповів, скільки людей потрібно для мобілізації.