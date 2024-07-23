У Києві зафіксувалась комфортна погода: прогноз на найближчі дні

Хмари завітали у місто

Столиця України насолоджується прохолодою після довготривалої спеки. Найближчими днями прогнозується невелика хмарність та місцями дрібні опади.

Вітрів вище 7 м/с протягом 23-25 липня чекати не варто. Про це повідомили на сайті Meteofor.

У вівторок, 23 липня, очікується мінлива хмарність, але без дощу. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, хоча вночі температура зафіксувалась на рівні +17 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Середа, 24 липня, обіцяє бути також сухою, але трошки похмурою. Температура вдень підвищиться до +27 градусів, але вночі було прохолодніше — +19 градусів. В цей день потужність вітрів не перевищить помірних 6 м/с.

Четвер, 25 липня, принесе у місто похмурість та дрібні дощі, які йтимуть тільки ввечері. Показники термометрів у денний час зафіксуються біля +26 градусів, а вночі показували +18 градусів. Пориви вітру протягом дня не сягнуть вище помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві пройшлась злива. Місцями води було по коліно.