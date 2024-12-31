"Точніше, ніж Гордон". Тарологиня розповіла, що чекає Україну наступного року та розсмішила мережу (відео)

Її відповідь була дуже розпливчатою

Не встигли українці забути про прогнози українського журналіста Дмитра Гордона, як свої передбачення озвучила екстрасенс, тарологиня, медіум та експерт з магії Анна Атаманова. Журналісти поцікавилися у неї, хто стане наступним президентом України — жінка чи чоловік, а також чи будуть вибори у 2025 році.

В ефір телеканалу Новини.LIVE тарологиня зазначила, що їй поки "точно не відкривається" це питання. Водночас Атаманова сказала, що це питання можна більш детально розглянути після січня.

"Зараз нам потрібно вирішити питання зі світлом. Нові системи будуть. Українці йдуть вперед. Нові технології, повна зміна, абсолютна трансформація", – розповіла Атаманова.

За її словами, в українському політикумі також зміниться багато облич. Крім того, тарологиня згадала про "людину під водним знаком — Водолія", нагадавши, що президент Володимир Зеленський також за гороскопом Водолій.

Варто зазначити, що у соцмережах українці розкритикували запрошення тарологині на ефір. А дехто вказав на її помилку. Річ у тім, що стихія Водолія — повітря, а не вода, як сказала Атаманова.

Нагадаємо, Гордон напередодні дав гучний прогноз про те, що гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться 30 грудня. Проте цей прогноз не справдився.