"Без човна краще не виходити": у Києві через зливу затопило вулиці, подекуди води по коліно (відео)

Місцеві жителі почали повідомляти про випадки падіння дерев та рекламних щитів

У Києві під час потужної зливи затопило вулиці. Через це у деяких районах столиці спостерігаються проблеми із транспортом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, сильний дощ у Києві почався приблизно о другій годині дня. Про нього заздалегідь попереджав "Гідрометцентр", зазначаючи, що разом із зливою прийде також і гроза. Було оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Вже до 14:30 частина доріг у місті була затоплена.

На деяких вулицях води було буквально по коліна.

Місцеві жителі почали повідомляти про випадки падіння дерев та рекламних щитів. Як можна побачити на численних відеороликах у мережі, рух автотранспорту був суттєво сповільнений затопленими дорогами. Стихія також не оминула і тротуари, зробивши їх "річками" з "водоспадами".

"Якщо ви в Києві і не маєте човна, краще пересидіти стихійний повінь", — пише один з Telegram-каналів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку погоду чекати українцям у вівторок, 22 липня.