В Киеве зафиксировалась комфортная погода: прогноз на ближайшие дни

Облака посетили город

Столица Украины наслаждается прохладой после долгой жары. В ближайшие дни прогнозируется небольшая облачность и местами мелкие осадки.

Ветров выше 7 м/с в течение 23-25 июля ждать не стоит. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

Во вторник, 23 июля, ожидается переменная облачность, но без дождя. Воздух днем прогреется до +27 градусов, хотя ночью температура зафиксировалась на уровне +17 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Среда, 24 июля, обещает быть также сухой, но немного пасмурной. Температура днем повысится до +27 градусов, но ночью было прохладнее – +19 градусов. В этот день мощность ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Четверг, 25 июля, принесет в город пасмурность и мелкие дожди, которые будут идти только вечером. Показатели термометров в дневные часы зафиксируются около +26 градусов, а ночью показывали +18 градусов. Порывы ветра в течение дня не достигнут выше умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошёл ливень. Местами воды было по колено.