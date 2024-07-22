Хмарність та до +28 вдень: чи прогнозують Києву дощі на початку тижня

Можна буде вдихнути прохолодного повітря

В столиці України нарешті зафіксувалась прохолодна погода, яка триматиметься найближчими днями. Місцями синоптики прогнозують дощі та пориви свіжого вітру.

Температура вдень не перевищить +28 градусів, а вночі деінде очікується +18 градусів. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

Протягом понеділка, 22 липня, передбачається мінлива хмарність та дощі. Опади йдуть ще з ночі і вони протримаються до ранку. Потім вдень зроблять паузу, але вже ввечері поновляться. Показники термометрів у денний час зафіксуються біля +28 градусів, а вночі показували +21 градус. Найбільші пориви вітру очікуються ввечері — свіжі 8 м/с.

У вівторок, 23 липня, прогнозується також похмурість, але без дощу. Вдень повітря прогріється до +28 градусів. Вночі охолоне до +18 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірні 6-7 м/с.

Середа, 24 липня, обіцяє бути майже такою, як і минулий день — похмурою, не спекотною та без сильних вітрів. Вдень температура сягне +28 градусів, а вночі опуститься до +18 градусів. Потужність вітрів в цей день коливатиметься від тихих 1м/с до помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спеку та посуху можуть замінити потопи, адже за один раз може випасти місячна або 2-3 норми опадів. Таким прогнозом поділилась кліматолог Світлана Бойченко.