Попри заборону: у деяких містах України вже запустили салюти, що загрожує порушникам (відео)

Відео запуску з різних міст України поширилися у соцмережах

Попри заборону запускати святкові салюти у новорічні свята через воєнний стан, в Україні знайшлися люди, які вирішили порушити громадський порядок та відзначити Новий рік в обхід законодавства.

Відео публікують українські Telegram-канали. Салюти запускали у Львові, Одесі та Нікополі Дніпропетровської області.

Усі зазначені вище міста, як і інші населені пункти України, перебувають під постійною загрозою російських ракетних та дронових ударів. Нікополь також обстрілюють із реактивних систем залпового вогню — на іншому боці річки Дніпро знаходиться окуповане росіянами місто Енергодар Запорізької області. Там же розташована і Запорізька АЕС, яку російські війська використовують в якості прикриття для своєї артилерії.

Патрульна поліція України нагадала громадянам про відповідальність порушення законодавства. Це передбачає адміністративну відповідальність (згідно зі ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і кримінальну відповідальність (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Санкції статей КУпАП передбачають покарання у вигляді штрафу з можливою конфіскацією піротехніки, а Кримінального кодексу України – покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, арешту на 6 місяців або позбавлення волі терміном до 5 років.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Рівного невідомі запустили салют, попри третій рік повномасштабної війни.