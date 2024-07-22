Спека зміниться на дощ, але не скрізь: яким областям пощастить найбільше

Дощів не передбачається і у столиці

У вівторок, 23 липня, у західних областях та місцями на сході України очікуються дощі та грози. Опади можуть бути і на північному сході України.

Прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що на решті території України буде сухо та сонячно.

Очікується, що температура повітря протягом дня буде в межах +26+30 градусів, на заході подекуди +24+26 градусів, у південній частині +31+34 градуси. У столиці максимальна температура повітря становитиме близько +28 градусів, без опадів.

"Протягом четверга — п’ятниці у столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23+25 градусів. У суботу — неділя помірна (не сильна) спека відновиться", — прогнозує Наталія Діденко.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві був зафіксований температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла свого історичного максимуму для цієї дати та стовпчики термометрів піднялися до 35,6 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав, яка погода може бути після аномальної спеки. Очікується, що надалі може бути період дощів — за один раз може випасти місячна норма опадів або навіть 2-3 норми. Це може призвести до підвищення рівня води у річках.