"Реакція на правду": Безуглу зняли з однієї з її посад у Раді, вона вже відреагувала

На її переконання, це рішення нібито є реакцією на "правду про проблеми у ЗСУ"

Мар’яна Безугла, яка часто критикує високопоставлених військових, була звільнена з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Нардеп вже відреагувала на те, що трапилося, і прокоментувала своє усунення.

Про позбавлення Безуглої однієї з її посад повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. За її словами, ініціатором вищезгаданого рішення стала нардеп Ірина Фріз.

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю", — пише Геращенко і додає, що рішення про відкликання Безуглої ще й з посади заступника голови комітету "блокує Офіс президента і керівництво ВР не виносить цю постанову до зали".

Сама Безугла вже прокоментувала своє зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. На її переконання, це рішення нібито є реакцією на "правду про проблеми у ЗСУ".

"Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д.", — розповідає Безугла про голосування.

Вона також назвала підкомітети "кишеньковими", а сам Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки "практично неіснуючим".

"Колеги, підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися. З нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Ви поховалися і створили собі кишенькові підкомітети і радо проголосували усі. Ці "підкомітети" в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення. Для візиток. Ви мовчите всередині і назовні. Жодного рішення Комітету за місяці. Ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні Содоля, ні…", — пише Безугла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 червня Безугла написала заяву в ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні діяльності народного депутата.