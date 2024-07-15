"Слуга народу" і не тільки: одразу для трьох нардепів з'явилися погані новини

Декому загрожує до 15 років ув'язнення

Підозра у вимаганні хабаря, недостовірні декларації, прихований відпочинок на Мальдівах, а ще підозра у держзраді та колабораційній діяльності. У понеділок, 15 липня, одразу троє народних обранців отримали погані для себе звістки від НАБУ, НАЗК та ДБР.

Так, народному депутатові IX скликання повідомили про підозру за вимагання хабаря в розмірі 3,4 млн грн за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині. Про це повідомляє НАБУ. Джерела видання "Українська правда" стверджують, що мова про нардепа від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

"Його "відкат", як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Фото НАБУ

Нині триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Микола Задорожній

Нардеп Задорожній народився на Дніпропетровщині, у 1984 році. Український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.

Був кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 162, Охтирський район і частково Сумський).

З відкритих джерел відомо, що 25 листопада 2019 року народний депутат подав НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Згідно з ним, він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero вартістю 320 тис. грн. До того, як стати депутатом, Задорожній був безробітнім.

16 вересня 2022 року у звільненому Тростянці Задорожній привітав працівників лісу з професійним святом у светрі з літерою "V", яка є символом частини військ російської окупаційної армії.

Микола Задорожній

Нині ж Микола Задорожній голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових.

Другий народний депутат, який 15 липня отримав неприємну для себе звістку — Олександр Фельдман. Про це повідомило НАЗК.

Зазначається, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у народного депутата України на понад 5,8 млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік.

Фельдман приховав укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн грн, а також про здійснений разовий видаток у розмірі 500 тис. грн за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

Крім того, були виявлені розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.

За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

Олександр Фельдман

Нардеп Фельдман справжній ветеран української політики. Народився у Харкові, у 1960 році. Народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII та IX скликань. Член партії "Батьківщина" з 2005 по 2011.

Після перемоги Януковича на президентських виборах 2010 року привітав призначення Михайла Добкіна губернатором Харківщини, і залишив лави партії "Батьківщина", звинувативши її в українському націоналізмі.

Після 2014 року керував партією "Наш край", був головою її Харківської обласної організації.

Олександр Фельдман

У серпні 2020 року Фельдман став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

У березні 2022 року Фельдман покинув фракцію ОПЗЖ. Нині є членом депутатської групи "Відновлення України".

Останній у списку нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Олександр Пономарьов, якого звинувачують в держзраді та колабораційній діяльності. Повідомляється, що правоохоронці нині завершили досудове розслідування у справі та скерували до суду обвинувальний акт.

"За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Бердянська, він організував діяльність підконтрольних йому підприємств. Також він надавав допомогу ворогу в окупації міста", — йдеться в повідомленні.

Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати зі загарбниками.

Як встановило досудове розслідування, афілійовані з ним підприємства на тимчасово окупованій території Бердянська та АР Крим налагодили реалізацію продукції, яку збували російським підприємствам. Вони виконували замовлення оборонно-промислового комплексу Росії з виготовлення зброї та броньованої техніки.

Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та навіть отримав від них охорону. За час співпраці з агресорами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію. Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, він вирішив повернутися на неокуповану частину України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Олександр Пономарьов

Нардеп народився у Бердянську, у 1962 році. У 2002 році був обраний депутатом Запорізької обласної ради. Народний депутат України VII, VIII та IX скликання від проросійської партії ОПЗЖ. Має громадянство Росії.

Пономарьов фігурує у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухилянні від сплати податків та хабарництві. Також нардеп причетний до махінацій із бюджетними коштами в освоєнні субвенцій для Запоріжжя.

Компанії, пов'язані з Пономарьовим, підозрюють в оздоровленні дітей у гірших санаторіях, ніж зазначено в тендерах.

16 січня 2014 року Пономарьов голосував за диктаторські закони. Попри окупацію росіянами Бердянська у лютому 2022 року, бізнес нардепа продовжував працювати і тепер відомо чому.

24 липня 2023 року, Олександра Пономарьова, за підозрою в держзраді було затримано представниками СБУ і ДБР. 25 липня 2023 року, згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, за клопотанням прокурорів, Печерський районний суд обрав народному депутату запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нині, як вже зазначалося, депутат чекає на суд у СІЗО.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нардеп Микола Тищенко отримав підозру від ДБР. Це сталося після нападу на військового у Дніпрі, участь в якому взяв нардеп та його охоронці.