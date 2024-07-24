Вся надежда на партнеров: в "Слуге народа" рассказали, как будут спасать коалицию

В президентской фракции задумываются над угрозой потери коалиции в парламенте

На сегодняшний день в составе "Слуги народа" насчитывается 233 нардепа. Для функционирования коалиции, которая сейчас состоит только из президентской фракции, нужно 226 депутатов. Но некоторые парламентарии либо по собственному желанию выходят из СН, либо же их исключают из-за уголовных дел. Если в правящем монобольшинстве "СН" будет продолжаться стремительное уменьшение количества депутатов, у руководства фракции есть план Б.

Об этом рассказали собеседники "Телеграфа": Монобольшинство – все? Готовится ли "Слуга народа" к коалиции с оппонентами

Источник "Телеграфа" в руководстве "СН" рассказывает, что они уже задумывались о будущем коалиции. В начале года внутри партии неформально обсуждали план действий, если количество депутатов в "СН" будет на грани 226 человек.

Несмотря на непростую ситуацию, руководство не намерено с кем-то объединяться. Там не хотят вести с кем-то переговоры, создавать коалиционное правительство. Главная цель – сохранить монобольшинство.

"Можно просто принять в состав фракции несколько человек и продлить, так сказать, свою жизнь еще на время", — прогнозирует источник.

Руку помощи могут протянуть депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє". К тому же, в "СН" напоминают, как в свое время "передали "За майбутнє" своего депутата Богдана Торохтия в конце 2023 года.

Подобного жеста от парламентских союзников ожидают и в монобольшинстве. "Думаю, когда речь пойдет о сохранении коалиции, все партнеры, так сказать, пойдут навстречу, поймут государственную проблему", — говорит собеседник "Телеграфа".

Как рассказывал "Телеграф", недавно "СН" также покинула народный депутат Марьяна Безуглая, которую недавно уволили с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Она заявила, что больше не имеет "нравственных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально".