Називати окремі прізвища він не став

Розподіл України на декілька частин був задуманий не один десяток років тому. Мовні та культурні відмінності між регіонами країни стали дієвим інструментом для цього.

Таку думку висловив бізнесмен і політик, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов, який зараз перебуває за кордоном. Подробиці він розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв'ю "У Путіна є два страхи: Балашов про розділ України, "армію, мову, віру" та свій від’їзд до США".

"Справа в тому, що розділ України певною мірою розпочато і в Україні, і в Росії. Суть його полягає у старій НКВСній манері: створювати осередки напруженості на культурологічному рівні. Культурно треба поділити націю, щоб вона перестала бути єдиним народом. Це перші прояви "Україна — не Росія", потім почали говорити про масовану українізацію, утиск української мови… А держава стала на одну зі сторін. Замість примирення відмінностей вона почала їх педалювати. І це проробляли всі президенти і навіть Янукович", — висловив він свою думку.

Він зазначив, що чинний президент України Володимир Зеленський прийшов до влади в той час, коли населення прагнуло культурологічного примирення.

"Яка різниця, якою мовою говорити. Це ж його гасла! Але це не входило до планів тих, хто ділив Україну. Тому що щоб відтяпати шматок України, то перше, що треба зробити, це відокремити культурно. А потім на основі культурного відділення посварити та чекати на момент. Цей момент настав", — вважає Балашов.

Він зауважив, що побудова національної держави зазвичай відбувається з опорою на національні відмінності. Щоб Україна відокремилася від імперії (щоб її всю не захопили), вона має сильно відрізнятися культурологічно. Така позиція збіглася з ідеологією ЄС та США на території України.

"Так і збіглися інтереси. Це якийсь мовчазний договорняк, коли всі згодні, всі розуміють, але всередині народ ще не готовий до поділу країни", — додав він.

За ідеєю, кульмінація наближається, коли народ буде згоден на те, що країну треба розділити культурологічно, пояснив бізнесмен. "А культурологічно виходить, що це саме там, де зараз стоять російські війська", — резюмував він.

При цьому на питання журналіста про те, хто все ж таки стоїть за цією операцією, Геннадій Балашов не відповів прямо. Але зауважив, що Україна отримала незалежність в 1991 році без кровопролиття. Це було рідкісним явищем в історії. Країна при цьому успадкувала значні природні, промислові та людські ресурси, що зробило її привабливою для різних геополітичних гравців. У Москви, ймовірно, виникло бажання зберегти контроль над ресурсами України. Зацікавленість Заходу в Україні також була значною, враховуючи її стратегічне положення та потенціал.

"Тому вийшло зіткнення Заходу та Сходу. Тому іноді й не потрібно організатора, так просто складається", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомив, скільки українців готові віддати території РФ заради миру.