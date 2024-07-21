На базах відпочинку живуть окупанти та розміщують там свої підрозділи

Третє літо поспіль популярне українське курортне селище Кирилівка в Запорізькій області знаходиться під російською окупацією. І хоч наразі на курорті відсутній великий наплив відпочиваючих, іноді там зустрічається "цікава" публіка.

Український журналіст Денис Казанський опублікував відео з місцевого кафе. На ному видно, як чоловіки кавказької зовнішності танцюють лезгінку (народний танець лезгинів, поширений серед всіх гірських народів Кавказу. — Ред.).

Він не повідомив, в якому саме закладі було зняте це відео та не наводить інших подробиць. "Російський світ прийшов…", — додав Казанський у підписі під цим відео.

Варто зазначити, що раніше голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров зазначив, що насправді Бердянськ та Кирилівка – зараз суто військові бази. За його словами, там, де раніше відпочивали українці з дітьми, зараз ворог розміщує свої підрозділи та людей, тому що до Азовського узбережжя складно дістатись нашим військовим.

Нагадаємо, поки український Маріуполь тимчасово окупований, туди приїжджають росіяни й не тільки, та влаштовують там справжній хаос. Така ситуація сталася на одному з пляжів, куди родина з Чечні загнала свій позашляховик чи не до берега, а коли авто попросили прибрати, це призвело до бійки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ. Яскрава ілюстрація "руского міра".