Называть отдельные фамилии он не стал

Раздел Украины на несколько частей было задуман не один десяток лет назад. Языковые и культурные отличия между регионами страны стали действенным инструментом для этого.

Такое мнение выразил находящийся за рубежом бизнесмен и политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов. Подробности он рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью "У Путина есть два страха: Балашов о разделе Украины, "армии, языке, вере" и своем отъезде в США".

"Дело в том, что раздел Украины в какой-то степени начат и в Украине, и в России. Суть его заключается в старой НКВДшной манере: создавать очаги напряженности на культурологическом уровне. Культурно надо разделить нацию, чтобы она перестала быть единым народом. Это первые проявления "Украина — не Россия", потом начали говорить о массированной украинизации, притеснении украинского языка… А государство стало на одну из сторон. Вместо того, чтобы примирять различия, оно начало их педалировать. И это проделывали все президенты и даже Янукович", — высказал он свое мнение.

Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти в то время, когда население стремилось к культурологическому примирению.

"Какая разница, на каком языке говорить. Это же его лозунги! Но это не входило в планы тех, кто делил Украину. Потому что, чтобы оттяпать кусок Украины, то первое, что надо сделать, это отделить культурно. А потом на основе культурного отделения рассорить и ждать момент. Этот момент наступил", — считает Балашов.

Он отметил, что построение национального государства обычно происходит с опорой на национальные отличия. Чтобы Украина отделилась от империи (чтобы ее не захватили), она должна сильно отличаться культурологически. Такая позиция совпала с идеологией ЕС и США на территории Украины.

"Так и совпали интересы. Это какой-то молчаливый договорняк, когда все согласны, все понимают, но внутри народ еще не готов к разделу страны", — добавил он.

По идее кульминация приближается, когда народ будет согласен на то, что страну нужно разделить культурологически, пояснил бизнесмен. "А культурологически выходит, что это именно там, где сейчас стоят российские войска", — резюмировал он.

При этом на вопрос журналиста о том, кто все-таки стоит за этой операцией, Геннадий Балашов не ответил прямо. Но отметил, что Украина получила независимость в 1991 году без кровопролития. Это было редким явлением в истории. Страна при этом унаследовала значительные природные, промышленные и человеческие ресурсы, что сделало ее привлекательной для геополитических игроков. У Москвы, вероятно, возникло желание сохранить контроль над ресурсами Украины. Заинтересованность Запада в Украине также была значительной, учитывая ее стратегическое положение и потенциал.

"Поэтому произошло столкновение Запада и Востока. Поэтому иногда и не нужно организатора, так просто складывается", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщил, сколько украинцев готовы отдать территории РФ ради мира.