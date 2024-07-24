За дрібні крадіжки тепер не посадять: експерти пояснили, чому це покращить ситуацію зі злочинністю

Кримінальне провадження засмічується дрібними розслідуваннями, і поліція не може досконально проводити слідство та дізнання

Рішення ВР прибрати кримінальну відповідальність за крадіжку чи шахрайство, якщо сума завданих збитків становить менш як 3028 гривень не призведе до погіршення ситуації зі злочинністю. Навпаки, правоохоронці більше займатимуться більш серйозними справами.

Про це повідомляє колишній старший слідчий МВС з особливо важливих справ Руслан Сушко у матеріалі "Телеграфа": "Вкрав на 3 тисячі гривень? Вільний! Навіщо депутати декриміналізували дрібні крадіжки".

За його словами, для "професійних" злодіїв немає різниці, чи це буде 3 тисячі гривень, чи 300 гривень. Саме ця каста злочинців через новий закон не активізується. Теоретичні ризики зберігаються у сфері дрібних побутових крадіжок.

"Науковці давно вже вивели формулу, що вид і розмір покарання істотно не впливає на кількість кримінальних правопорушень. Справу про крадіжку можна "розмазати" у часі на декілька років, і людина врешті буде звільнена від покарання у зв’язку з закінченням терміну притягнення до відповідальності. В адміністративному провадженні все досить швидко: взяли довідку, що людина не психічно хвора, довідку про те, чий товар або майно, якісь пояснення — і повели підозрюваного в суд. А суддя розбереться дуже швидко", — каже Сушко.

Він додав, що у кримінальному провадженні необхідно пройти таку процедуру: повідомити про підозру, зібрати анкетні дані, перевіряти, чи потребує лікування, з’ясувати, чи свідки. Це все може затягтись навіть на роки.

"Тому притягнутих до відповідальності, навпаки, буде більше. Так, покарання буде інше, але кількість притягнутих до відповідальності за реально вчинені крадіжки буде більшою. Дільничний просто візьме за вухо, напише три папери, візьме пару довідок і відведе до судді, який відразу все це і розгляне", — додав співрозмовник "Телеграфа".

Співробітник ГУ БОП МВС України (1993—2000) Анатолій Фесун також наголосив, що так державний апарат буде суттєво розвантажений. Це дозволить правоохоронцям затримувати більш небезпечних злочинців. У перспективі це покращить криміногенну ситуацію.

"Кримінальне провадження засмічується дрібними розслідуваннями, і поліція не може проводити досконально слідство і дізнання. Слідчі шукають шляхи, щоб такі справи скоріше закінчити і віддати до суду, наприклад, скорочують кількість обвинувачених та підозрюваних. Тому треба йти до очищення слідства від дрібних злочинів", — Зазначає Фесун.

Своєю чергою Руслан Сушко пояснює, що в адміністративному правопорушенні процедура покарання одна проста і швидка.

"А кримінальне правопорушення розслідується довго. Відволікаються органи досудового розслідування на такі дрібниці, які взагалі то можна розглянути швидко і в межах КУпАП. Тому з погляду економії державних ресурсів, розвантаження судів, це рішення стратегічно правильне", — резюмував Сушко.

"Нагадаємо", раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі затримали злочинну групу, яка вкрала з рахунків загиблих українських військовослужбовців майже 1,5 млн гривень.