На Одещині у бійців вкрали 4 млн грн: ДБР розбирається з начальством військової частини

Тепер через недбалість він може опинитися за ґратами на строк до 8 років

Держбюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) повідомило про підозру чиновнику військової частини Одещини. Він допустив привласнення бухгалтером 4 млн гривень виплат бійців.

Про це повідомили у ДБР. Детальна інформація з’явилася на Telegram-каналі відомства.

За даними Держбюро розслідувань, гроші було вкрадено влітку 2023 року. Бухгалтер протягом двох місяців вказував у документації з виплати грошового забезпечення бійцям власний банківський рахунок. Начальник фінансового відділу при цьому не перевіряв дані та підписав документи про перерахування грошей.

У результаті бухгалтеру вдалося незаконно отримати 4,2 млн грн, призначених для виплат військовослужбовцям. Нацполіція вже передала обвинувальний акт до суду. Крім того, подано цивільний позов для відшкодування завданих збитків.

Халатному начальнику фінансово-економічної служби ДБР повідомило про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Тепер він може опинитися за ґратами терміном до 8 років.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Академія сухопутних військ знову опинилася у центрі скандалу. ДБР проводить обшуки. Цього разу один із співробітників за 13 тисяч доларів (520 тисяч гривень за нинішнім курсом) обіцяв підготувати документи для "замовника", щоби того випустили за кордон.