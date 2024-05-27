Київ став лідером по втрачених телефонах: топ моделей, які найчастіше крадуть

У столиці зафіксовано майже 12% від загальної кількості подібних інцидентів

За перші чотири місяці 2024 року українці втратили понад 6,6 тисячі телефонів. Серед яких 790 було викрадено або загублено в Києві.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ. Загалом було втрачено 29 тисяч смартфонів у 2023 році.

Зазначають, що це на 46% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

"Кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року: це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021, та у 1,3 раза менше, ніж минулоріч", — йдеться у повідомленні.

Згідно зі статистикою, цього року у Києві зафіксовано найбільшу кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів – 790 випадків. Це становить 11,9% від загальної кількості подібних інцидентів у країні.

На другому місці за цим показником Дніпропетровська область з 582 викраденими телефонами (8,8%), а Запорізька область посідає третє місце з 566 випадками (8,6%).

Варто зазначити, що у 2023 році лідером за кількістю викрадених або втрачених телефонів була Донецька область.

Статистика втрачених смартфонів

Протягом останніх трьох років лідерами за кількістю викрадених або втрачених телефонів незмінно залишаються XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE. Статистика цього року підтверджує цю тенденцію:

XIAOMI — понад 2,2 тисячі викрадених або втрачених телефонів (33,8% від загальної кількості).

SAMSUNG — понад 1,4 тисячі викрадених телефонів (21,6%).

IPHONE — трохи менше тисячі викрадених телефонів (14,2%).

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