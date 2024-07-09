Вкрали майже 1,5 млн гривень з рахунків загиблих військовослужбовців: у Дніпрі затримали злочинну групу (фото, відео)

Їм уже повідомили про підозру у скоєнні кількох злочинів

У Дніпрі викрили злочинну групу, члени якої списали з рахунків загиблих військовослужбовців майже 1,5 млн. гривень. Окрім грошей, злочинці ще крали особисті речі та продавали їх через інтернет.

Про це повідомляє сайт Нацполіції. Протягом 2023-2024 років було зафіксовано понад 20 епізодів.

У підозрюваних був доступ до бюро судово-медичної експертизи, куди доставляли тіла загиблих військовослужбовців на фронті та їхні особисті речі. Вони крали мобільні телефони померлих, змінювали паролі і входили в онлайн-банкінг.

"Частину коштів знімали готівкою в банкоматах, решту перераховували на свої банківські рахунки та оформляли кредити та розстрочки на товари", — йдеться у повідомленні.

Затримання злочинної групи

Під час розслідування вилучено мобільні телефони, понад 100 симкарт різних операторів, банківські картки та комп’ютерну техніку. Також під час слідчих заходів виявлено військовий одяг та спорядження, що належало померлим.

Наразі фігурантам повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність до злочинів інших.

Тим часом, чиновник військової частини Одеської області допустив присвоєння бухгалтером 4 млн гривень виплат бійців. Наразі йому повідомили про підозру.