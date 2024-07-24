За мелкие кражи теперь не посадят: эксперты объяснили, почему это улучшит ситуацию с преступностью

Уголовное производство засоряется мелкими расследованиями, и полиция не может досконально проводить следствие и дознание

Решение ВР убрать уголовную ответственность за кражу или мошенничество, если сумма нанесенного ущерба составляет менее 3028 гривен не приведет к ухудшению ситуацию с преступностью. Напротив, у правоохранителей будет больше времени заниматься более серьезными делами.

Об этом сообщает бывший старший следователь МВД по особо важным делам Руслан Сушко в материале "Телеграфа": "Украл на 3 тысячи гривен? Свободен! Зачем депутаты декриминализовали мелкие кражи".

По его словам, для "профессиональных" воров нет разницы, будет ли это 3 тысячи гривен или 300 гривен. Именно эта каста преступников из-за нового закона не активизируется. Теоретические риски сохраняются в сфере мелких бытовых краж.

"Ученые давно уже вывели формулу, что вид и размер наказания существенно не влияют на количество уголовных правонарушений. Дело о краже можно "размазать" во времени на несколько лет, и человек в конце концов будет освобожден от наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности. В административном производстве все достаточно быстро: взяли справку, что человек не психически болен, справку о том, чей товар или имущество, какие-то объяснения — и повели подозреваемого в суд. А судья разберется очень быстро", — пояснил Сушко.

Он добавил, что в уголовном производстве необходимо пройти следующую процедуру: сообщить о подозрении, собрать анкетные данные, проверять, нуждается ли в лечении, выяснить, если ли свидетели. Это всё может затянуться даже на годы.

"Поэтому привлеченных к ответственности, наоборот, будет больше. Да, наказание будет иным, но количество привлеченных к ответственности за реально совершенные кражи будет больше. Участковый просто возьмет за ухо, напишет три бумаги, возьмет пару справок и отведет к судье, который сразу все это и рассмотрит, — добавил собеседник "Телеграфа".

Сотрудник ГУ БОП МВД Украины (1993—2000) Анатолий Фесун также подчеркнул, что так государственный аппарат будет существенно разгружен. Это даст возможность правоохранителям задерживать более опасных преступников. В перспективе это улучшит криминогенную ситуацию.

"Уголовное производство засоряется мелкими расследованиями, и полиция не может досконально проводить следствие и дознание. Следователи ищут пути, чтобы такие дела поскорее закончить и отдать в суд, например, сокращают количество обвиняемых и подозреваемых. Поэтому нужно двигаться к очищению следствия от мелких преступлений", – отмечает Фесун.

В свою очередь Руслан Сушко объясняет, что в административном правонарушении процедура наказания одна — простая и быстрая.

"А уголовное преступление расследуется долго. Отвлекаются органы досудебного расследования на такие мелочи, которые вообще можно рассмотреть быстро и в пределах КУоАП. Поэтому с точки зрения экономии государственных ресурсов, разгрузки судов это решение стратегически правильное", — резюмировал Сушко.

"Напомним", ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре задержали преступную группу, которая украла со счетов погибших украинских военнослужащих почти 1,5 млн гривен.