Підготовка до зими йде повним ходом: у Міненергетики назвали п’ятірку пріоритетних напрямів

Вже є напрацювання по кожному питанню

Попри складну ситуацію в енергосистемі та регулярні відключення світла у споживачів, підготовка до зими йде повним ходом. Вже виокремлена п’ятірка пріоритетних напрямків.

У межах підгруп Групи з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими були виокремлені пріоритетні напрямки. Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу щодо подолання енергетичних викликів, повідомляє пресслужба міністерства.

На брифінгу були присутні представники уряду, Офісу президента, обласних військових адміністрацій (ОВА) та органів місцевого самоврядування (ОМС). Також захід відвідали представники іноземних партнерів. Міністр подякував їм за допомогу.

"Ми дякуємо міжнародним партнерам за підтримку, що надається українському енергосектору у цей складний період. Наша спільна робота має важливе значення для відновлення енергооб’єктів, посилення стійкості нашої енергосистеми та подальшого нарощування потужностей розподіленої генерації в регіонах", ― сказав Галущенко.

Міністр також розповів, які напрямки є пріоритетними для роботи Групи з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими. Усього їх п’ять.

Ремонт і відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. Захист енергетичних об’єктів. Розвиток розподіленої генерації. Забезпечення засобами резервного живлення, зокрема генераторами. Забезпечення стійкого теплопостачання.

Кожним з цих напрямків буде займатись окрема підгрупа. Галущенко також поділився напрацюваннями цих підгруп та розповів про пріоритетні потреби енергосистеми. Учасникам заходу презентували проєкти для нарощування потужностей розподіленої генерації в регіонах.

Зазначимо, що через російські обстріли в енергосистемі суттєвий дефіцит. Через це вводяться графіки погодинних відключень. У середині липня вони були жорсткими, світло давали на декілька годин на добу. В останні дні обмеження стали меншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому в ДТЕК розповіли про важливу проблему ТЕС. Виявилось, що міжнародні партнери не дають грошей на критично важливі матеріали.