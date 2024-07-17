Майже як весь імпорт із ЄС: в Україні достроково вивели з ремонту енергоблок АЕС, чи стане світла більше

За місяць Україна імпортувала на 6% більше електроенергії, ніж за 2023 рік

У середу, 17 липня, на одній із атомних електростанцій країни після планового ремонту Енергоатом увімкнув енергоблок потужністю 1000 МВт. Його ремонт закінчили достроково.

Тепер світла в будинках українців має побільшати. Про це повідомила прес-служба Енергоатому.

"Енергоатом достроково підключив до мережі черговий енергоблок — після перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання. Повернення енергоблоку до штатного режиму значно посилить вітчизняну енергомережу ", — йдеться у повідомленні.

Потужність запущеного блоку трохи менша за весь обсяг імпорту електроенергії в Україну (зараз Україна може імпортувати з країн ЄС не більше 1 700 МВт-год електроенергії одночасно). Наприклад, у червні 2024 року наша країна імпортувала 858,4 тис МВт-год електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік, коли імпортовано 806,4 тис МВт-год.

По суті, введений в експлуатацію блок може покрити більшу частину імпорту.

По суті, введений в експлуатацію блок може покрити імпорт. Тому в Україні активно проводяться ремонти на енергоблоках Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької АЕС.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків. Наразі на підконтрольній Києву території 9 блоків. Ще шість розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Раніше "Телеграф" писав, чому світло можуть вимикати не за графіком. На це є одразу п’ять причин.