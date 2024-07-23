Не лише ракетні удари: названо ще одну причину аварій в енергосистемі

Система не призначена для роботи в такому режимі

Причиною відключення електроенергії можуть бути не тільки обстріли Росії. На систему також негативно впливають постійні включення та вимикання.

Про це в ефірі Канал24 розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він додав, що система перебуває в дуже крихкому стані, оскільки вона не проектована і не призначена працювати в режимах вмикання — вимикатися.

"Всі ці включення та виключення вони вкрай негативно впливають на енергосистему в цілому та на обладнання, причому на обладнання на всіх рівнях – від квартирного до трансформаторів та іншого обладнання на великих високовольтних підстанціях", – уточнив Харченко.

Він додав, що аварії відбуватимуться надалі. Навіть за поліпшення загальної ситуації окремі місця, окремі райони, окремі населені пункти можуть через аварії просто залишатися без харчування. Така ситуація може відбуватися будь-якої миті.

Раніше ми писали, що Миколаїв живе без питної води протягом двох років. Постійні відключення світла створюють ще більше проблем: воду громадянам роздають через спеціальні точки та без електроенергії вони не можуть її одержати.

"Телеграф" також писав, чи виплачує ДПЕК компенсації за відключення електроенергії. У компанії зазначили, що працюють у ситуації форс-мажору.