Такого не було давно: ДТЕК повідомив, як вимикатимуть світло 25 липня

У відомстві зробили сюрприз для українців

У четвер, 25 липня, в Україні покращаться графіки відключень світла. Вони діятимуть лише 6 годин, тобто з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Там зазначили, що зменшення обмежень стало можливим завдяки відчутному зменшенню дефіциту в енергосистемі.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень 25 липня застосовуватимуться з 16:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

" Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів рф була можливість зменшити обсяг обмежень", — додали у відомстві.

Раніше ми писали про те, чому графіки відключень діють навіть уночі. Справа в тому, що дефіцит в енергосистемі фіксується цілодобово. У темну пору року не працюють СЕС.

Також "Телеграф" писав, чому на енергооб’єктах часто трапляються аварії. Справа не лише у російських обстрілах. А також про те, чи справді Україна продає світло за кордон. Деякі помилково чи цілеспрямовано плутають ці технічні перетікання з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема.