Відключення по 12 годин стануть нормою: нардеп розповів, до чого готуватися українцям узимку

Тривалість вимкнень залежатиме від температури повітря

Зима 2024-25 року в Україні гарантовано пройде із відключеннями електрики. Однак багато залежатиме від погоди.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк. За його словами, варіант відключень світла 12/12 (дві години зі світлом і дві без) є "більш-менш нормальним сценарієм".

"Не вдасться всі енергооб’єкти відновити, оскільки частину теплоелектростанцій та частину гідроагрегатів цього року фізично не може бути відновлено. На це потрібно більше часу", — зазначив він.

При цьому він зазначив, що відключення варто чекати на ймовірність у 100%, проте їх тривалість залежатиме від температури повітря.

Нагірняк каже, що складніша ситуація в містах, проте там влада вже працює над тим, щоб забезпечити альтернативні джерела електрики, щоб не дати системі водопостачання замерзнути. У приватних будинках, каже він, кожна сім’я й так уже знає, що робити.

Як повідомлялося раніше, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше попередив українців про те, що зима буде важкою у плані відключень світла, а тому в цьому плані кожен має розраховувати на свої сили.