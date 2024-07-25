Подготовка к зиме идет полным ходом: в Минэнергетики назвали пятерку приоритетных направлений

Уже есть наработки по каждому вопросу

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и регулярные отключения света у потребителей, подготовка к зиме идет полным ходом. Уже выделена пятерка приоритетных направлений.

В рамках подгрупп Группы по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме были выделены приоритетные направления. Такое заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге по преодолению энергетических вызовов, сообщает пресс-служба министерства.

На брифинге присутствовали представители правительства, Офиса президента, областных военных администраций (ОВА) и органов местного самоуправления (ОМС). Мероприятие также посетили представители иностранных партнеров. Министр поблагодарил их за помощь.

"Мы благодарим международных партнеров за поддержку, оказываемую украинскому энергосектору в этот сложный период. Наша совместная работа имеет важное значение для восстановления энергообъектов, усиления устойчивости нашей энергосистемы и дальнейшего наращивания мощностей распределенной генерации в регионах", ― сказал Галущенко.

Министр также рассказал, какие направления приоритетны для работы Группы по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме. Всего их пять.

Ремонт и восстановление объектов энергетической инфраструктуры. Защита энергетических объектов. Развитие распределенной генерации. Обеспечение средствами резервного питания, в том числе генераторами. Обеспечение стойкого теплоснабжения.

Каждым из этих направлений будет заниматься отдельная подгруппа. Галущенко также поделился наработками этих подгрупп и рассказал о приоритетных потребностях энергосистемы. Участникам мероприятия представили проекты для наращивания мощностей распределенной генерации в регионах.

Отметим, что из-за российских обстрелов в энергосистеме существенный дефицит. Поэтому вводятся графики почасовых отключений. В середине июля они были жесткими, свет давали на несколько часов в сутки. В последние дни ограничения стали меньше.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему в ДТЕК рассказали о важной проблеме ТЕС. Оказалось, что международные партнеры не дают денег на критически важные материалы.