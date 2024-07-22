Нардеп Ярослав Железняк висловив свою думку, щодо ініціативи з пдняття податків

Окей, моя позиція по ініціативі Уряду щодо підняття податків.

Це просто якись сором. Мало того, що деякі пункти незрозуміло звідки взяли якись не повʼязані ані логікою, ані необхідністю рендомні ідеї.

Потім піарно назвали весь цей мікс фанти та борщу одним словом "військовий збір" і без будь-яких пояснень внесли у Раду під крики "нам терміново потрібні гроші".

Чому такі зміни? Які під них розрахунки? Звідки впевненість що це не збільшить тінь? Навіщо знааачно ускладнювати і створювати додаткове адміністрування там де цього можна було точно не робити? Як взагалі деякі речі будуть працювати на практиці?

Видно, що писали на швидку руку тому ще банально в тексті купа помилок.

Про просто нульову комунікацію і якесь хоч пояснення я взагалі мовчу. Ви внесли найбільше підвищення податків за історію? Може хоч хтось вийде і якось пояснить це? Чи піар для уряду, а негатив для депутатів?

Тому ні, в такому вигляді цю творчість я НЕ буду підтримувати. Та і зараз не неї не те що 226, а і 150 голосів немає. І не буде.

Я відповідально розумію що Уряд затягнув ситуацію до критичної. Але будь-яке підвищення податків має хоча б уникнути купу зайвої бюрократії для бізнеса і людей. Та сама ідея з ПДВ, хоч теж болісна, але хоч логіка є.

І останнє. А чому ми бюджетними змінами майже нічого не зрізаємо з державних видатків? Це ж нечесно по відношенню до бізнесу і людей, просити їх зрозуміти ситуацію і залишаючи видатки на державу такі як були? Де скорочення неефективних програм? Де зрізання 3 млрд грн на дурниці типу "кешбеку" та серіалів? Де додаткові надходження від підвищення тарифу у вигляді дивідендів Енергоатому?

Тому:

- Текст податкових змін має бути значно змінений. Без безглуздого непрацюючого піару з назвою "військовий збір".

- Так само мають бути скорочені всі зайві видатки. Як раз менше буде потрібно грошей на податки.

- Одночасно ми маємо показати, що ситуація коли держава втрачає на контрабанді, нелегальних ринках і закупівлях рівнозначні гроші не повториться. Тому чекаємо голосування за реформу митниці і запуск комісії по відбору голови БЕБ. І тоді можно про щось говорити.

Ну і останнє, але тут у мене надій мало, люди які довели ситуацію до останнього дня мають понести хоча б політичну відповідальність.