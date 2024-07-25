Едва хватает на еду: в украинцев спросили, какое у них финансовое положение

Ответы наших граждан удивили

В Украине проживают люди разных звеньев. Однако есть и те, кому катастрофически не хватает денег не только на одежду, но и на еду.

Об этом стало известно из статьи ZN.UA. Они с помощью Центра Разумкова задали нашим согражданам несколько вопросов по поводу их материального положения.

В ответ на вопрос "Какое из утверждений наиболее точно соответствует финансовому состоянию вашей семьи?", более 48% выбрали вариант "Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать".

Чуть больше 32% ответили, что "На еду хватает, но покупать одежду уже тяжело", 9% выбрали "Нам не хватает денег даже на еду", 7,4% отметили, что им "Хватает на все, сбережений требуют только очень дорогие" покупки (например, авто)". Лишь немногим более 1% указали, что семья может себе позволить все, что пожелает.

"9% семей, которым не хватает денег даже на еду, как и 32%, которым только на еду и хватает — очень печальный результат", — говорится в материале.

Согласно июньскому "Отчету о финансовой стабильности", который регулярно готовит НБУ, реальные доходы населения заметно растут: "Среднемесячная заработная плата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поэтапное повышение минимальной заработной платы в начале года и в апреле, увеличение выплат в бюджетной сфере, повышение денежного довольствия военнослужащих на 10% в годовом измерении и индексация пенсионных выплат положительно влияют на общий уровень доходов". А значительное замедление инфляции, уверены в НБУ, является дополнительным фактором, способствующим росту реальных доходов населения.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Украины готовит рекордное повышение налогов. В частности, оно коснется ювелирного бизнеса.