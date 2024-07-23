Доведеться їздити до Туреччини: нові податки вб’ють українську "ювелірку", кажуть експерти

Ціни на ювелірні вироби доведеться підвищувати на третину

Уряд України готує рекордне підвищення податків. Зокрема, воно торкнеться ювелірного бізнесу — йдеться про 30% військового збору на прикраси.

Експерти, з якими поспілкувався "Телеграф", кажуть, що українцям потрібно готуватися до "затягування поясів" — доходи стануть меншими, а витрати зростуть. Про це йдеться у матеріалі "В Україні різко підвищать податки. 9 моментів, які треба знати".

На думку економіста Олексія Куща, погана новина у тому, що фактично збільшується податкове навантаження на роботу, бо військовий збір оплачується із зарплат. При цьому ціни на низку товарів та послуг можуть збільшитися.

Як каже президент Союзу ювелірів України Дмитро Видолоб, ціни на ювелірні прикраси доведеться підвищувати на третину. На його думку, це може просто вбити ювелірну галузь, бо продукція стане неконкурентною.

"Наші панянки їздитимуть за прикрасами за кордон, наприклад, до Туреччини, яка на четвертому місці у світі за обсягами ювелірного виробництва. В Україні купувати за такими цінами нічого не будуть", — вважає Видолоб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому справді вигідні нові податки для АЗС і чи закриються сільські автозаправки.