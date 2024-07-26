Забудьте фразу "вільна вакансія": как правильно говорить на украинском
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Для удобства собрали целый список таких выражений, которые лучше перестать повторять
С каждым днем все больше украинцев делают выбор в пользу своего родного языка, и все больше интересуются его тонкостями, — и не зря, ведь такой древний и богатый язык имеет множество подводных камней.
К примеру, не все знают, что не стоит употреблять такие выражения как "вільна вакансія", "моя автобіографія", "перша прем’єра", "пам'ятний сувенір" и другие. Почему так — "Телеграф" расскажет ниже.
Как объясняют на сайте популяризации украинского языка "Мова – ДНК нації", это все примеры плеоназмов, дублирования смысла. Так, по определению подразумевается, что вакансия свободна, автобиография написана ее же автором, премьера происходит впервые, а сувенир является памятным.
Собрали для вас список примеров выражений, которые содержат в себе лишнее дублирование, а также как их следует говорить правильно:
- не "вільна вакансія" — а просто "вакансія";
- не "моя автобіографія" — а "автобіографія";
- не "перша прем’єра" — а "прем’єра";
- не "пам'ятний сувенір" — а "сувенір";
- не "народний фольклор" — а "фольклор";
- не "основний лейтмотив" — а "лейтмотив";
- не "передовий авангард" — а "авангард";
- не "спільна співпраця" — а "співпраця";
- не "прейскурант цін" — а "прейскурант";
- не "дублювати двічі" — а "дублювати";
- не "демобілізуватися з армії" — а "демобілізуватися";
- не "чорна сажа" — а "сажа".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к Дмитриям на украинском языке, — не все знают, как часто встречаются русские формы этого имени.