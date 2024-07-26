Забудьте фразу "вільна вакансія": как правильно говорить на украинском

Для удобства собрали целый список таких выражений, которые лучше перестать повторять

С каждым днем все больше украинцев делают выбор в пользу своего родного языка, и все больше интересуются его тонкостями, — и не зря, ведь такой древний и богатый язык имеет множество подводных камней.

К примеру, не все знают, что не стоит употреблять такие выражения как "вільна вакансія", "моя автобіографія", "перша прем’єра", "пам'ятний сувенір" и другие. Почему так — "Телеграф" расскажет ниже.

Как объясняют на сайте популяризации украинского языка "Мова – ДНК нації", это все примеры плеоназмов, дублирования смысла. Так, по определению подразумевается, что вакансия свободна, автобиография написана ее же автором, премьера происходит впервые, а сувенир является памятным.

Собрали для вас список примеров выражений, которые содержат в себе лишнее дублирование, а также как их следует говорить правильно:

не "вільна вакансія" — а просто "вакансія";

не "моя автобіографія" — а "автобіографія";

не "перша прем’єра" — а "прем’єра";

не "пам'ятний сувенір" — а "сувенір";

не "народний фольклор" — а "фольклор";

не "основний лейтмотив" — а "лейтмотив";

не "передовий авангард" — а "авангард";

не "спільна співпраця" — а "співпраця";

не "прейскурант цін" — а "прейскурант";

не "дублювати двічі" — а "дублювати";

не "демобілізуватися з армії" — а "демобілізуватися";

не "чорна сажа" — а "сажа".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к Дмитриям на украинском языке, — не все знают, как часто встречаются русские формы этого имени.