Український БТР убив російського хлопчика на Далекому Сході: як так сталося

Комсомольськ-на-Амурі знаходиться за щонайменше 6 800 км від українського кордону

У російському місті Комсомольськ-на-Амурі сталася трагедія під час виставки трофейної військової техніки. 4-річний хлопчик загинув після того, як кришка люка бронетранспортера M113 несподівано відкрилася й завдала йому смертельної травми.

Як повідомили росЗМІ, інцидент трапився на Театральній площі, де виставляли техніку, захоплену в ході війни в Україні.

За твердженнями місцевих джерел, хлопчик дістав відкриту черепно-мозкову травму та, попри зусилля лікарів, помер. Після трагедії виставку оточили, техніку більше не допускають до відвідувачів.

Що відомо про цю машину

Бронетранспортер M113 — це розробка американських інженерів кінця 1950-х років. Серійне виробництво цієї машини стартувало в 1960 році й тривало аж до 2007-го. Упродовж десятиліть M113 залишався основною бронетехнікою армії США, активно постачався союзникам та брав участь у численних війнах по всьому світу.

Ймовірно, даний екземпляр був переданий Збройним силам України в рамках військової допомоги, а пізніше — потрапив до рук російських військових.

Слід зауважити, що Комсомольськ-на-Амурі знаходиться в Хабаровському краї — це щонайменше 6 800 км від українського кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Махачкалі сталася смертельна ДТП за участю бронетранспортера (БТР) та легкового автомобіля "Лада Пріора". Аварія трапилася на Карабудахкентському шосе неподалік пішохідного переходу. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув ще до прибуття медиків.