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Український БТР убив російського хлопчика на Далекому Сході: як так сталося

Автор
Марта Іваненко
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У Росії через загинув хлопчик на виставці військової техніки Новина оновлена 26 квітня 2025, 13:49
У Росії через загинув хлопчик на виставці військової техніки. Фото Колаж "Телеграфу"

Комсомольськ-на-Амурі знаходиться за щонайменше 6 800 км від українського кордону

У російському місті Комсомольськ-на-Амурі сталася трагедія під час виставки трофейної військової техніки. 4-річний хлопчик загинув після того, як кришка люка бронетранспортера M113 несподівано відкрилася й завдала йому смертельної травми.

Як повідомили росЗМІ, інцидент трапився на Театральній площі, де виставляли техніку, захоплену в ході війни в Україні.

За твердженнями місцевих джерел, хлопчик дістав відкриту черепно-мозкову травму та, попри зусилля лікарів, помер. Після трагедії виставку оточили, техніку більше не допускають до відвідувачів.

Що відомо про цю машину

Бронетранспортер M113 — це розробка американських інженерів кінця 1950-х років. Серійне виробництво цієї машини стартувало в 1960 році й тривало аж до 2007-го. Упродовж десятиліть M113 залишався основною бронетехнікою армії США, активно постачався союзникам та брав участь у численних війнах по всьому світу.

Ймовірно, даний екземпляр був переданий Збройним силам України в рамках військової допомоги, а пізніше — потрапив до рук російських військових.

Слід зауважити, що Комсомольськ-на-Амурі знаходиться в Хабаровському краї — це щонайменше 6 800 км від українського кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Махачкалі сталася смертельна ДТП за участю бронетранспортера (БТР) та легкового автомобіля "Лада Пріора". Аварія трапилася на Карабудахкентському шосе неподалік пішохідного переходу. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув ще до прибуття медиків.

Теги:
#США #Росія #Дитина #БТР #Нещасний випадок #Хабаровськ #Бронетранспортери