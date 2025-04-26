У Дніпрі назріває лихо з екологією. На пляжах знаходять мазут та мертвих птахів (відео)

Місцеві подейкують, що до цього причетна Придніпровська ТЕС

У Дніпрі на Придніпровському пляжі місцеві жителі помітили плями мазуту. Їх пов'язують з роботою Придніпровської ТЕС.

Про це пишуть місцеві канали. Зазначається, що мазут дніпряни періодично фіксують у воді Дніпра з початку року.

"Великі плями мазуту виявили на Придніпровському пляжі. Місцеві підозрюють, що до забруднення води може бути причетна Придніпровська ТЕС", — йдеться у повідомленні.

До того ж у березні 2025 року було зафіксовано масову загибель качок та бакланів. На трупах птиць не було виявлено ушкоджень. Спочатку орнітологи припускали, що це наслідки пташиного грипу чи хвороби Ньюкасла. Але ці дані не підвередились, тому Держспоживслужба з'ясовує причини.

Також і в Запоріжжі сталася масова загибель бакланів. Наразі екологи не називають точної причини, але місцеві пов'язують це з мазутом. Адже за їх словами, за кілька днів до масової загибелі птахів на узбережжя виносило плями мазуту.

Зауважимо, що ще у січні 2025 місцеві почали помічати у воді та на пляжі Придністровська чорну жижу, яка виявилась мазутом. Після цього періодично гинули птахи у Дніпрі та Запоріжжі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найменший із бакланів опинився під загрозою зникнення в Україні.