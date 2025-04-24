"Барселона" – "Реал": букмекери оцінили шанси команд у фіналі Кубка Іспанії

Аналітики віддають перевагу каталонцям

У суботу, 26 квітня, в Іспанії визначиться володар Кубка Короля-2025. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

На думку букмекерів, у цій зустрічі немає явного фаворита, проте більше шансів на успіх все ж таки має каталонський клуб. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають, що Синьо-гранатові виграють турнір із ймовірністю 44%. Подібний успіх Вершкових менш ймовірний — 31%.

Прогноз букмекерів на фінал Кубка Іспанії "Барселона" — "Реал":

Favbet: (перемога "Барселони" 2,21 — нічия 3,80 — перемога "Реала" 3,10)

William Hill: (2,20 — 3,80 — 3,00)

Bwin: (2,10 — 3,80 — 3,10)

Матч "Барселона" — "Реал" відбудеться на Олімпійському стадіоні у Севільї. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, "Барселона" наразі виграла всі "Ель Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім каталонський суперклуб тріумфував в Суперкубку країни з рахунком 5:2.